Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що Україна може легко з ними впоратися, бо це справді вимоги, які вже існують довгі роки. Є вже прогрес. Можливо, не той прогрес, якого хотіли б самі українці, особливо у сфері судової реформи... Ми, ваші партнери, особливо Велика сімка, постійно в контакті щодо цих питань з українським урядом", - повідомила Фельдгузен.

Вона також вважає найважливішим питанням судову реформу в країні.

"Ми досить успішно здійснили реформу децентралізації. Я думаю, що це справді історія успіху. Але судова реформа - це друга реформа, яка справді змінюватиме країну. Всі роки, які я працюю в Україні, я спостерігала за кроками, що були зроблені, я робитиму це й надалі", - наголосила Фельдгузен.

"Але якщо є політична воля, то можна дуже багато зробити", - додала також вона, зазначивши, що судова реформа – "це ніколи не було просто".

Нагадаємо, 17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції

Того ж дня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу