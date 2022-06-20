Україна легко впорається з переліком вимог для вступу в ЄС, - посол Німеччини Фельдгузен
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" заявила, що Україна з легкістю впорається з виконанням вимог ЄС щодо реформ
Про це інформує Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що Україна може легко з ними впоратися, бо це справді вимоги, які вже існують довгі роки. Є вже прогрес. Можливо, не той прогрес, якого хотіли б самі українці, особливо у сфері судової реформи... Ми, ваші партнери, особливо Велика сімка, постійно в контакті щодо цих питань з українським урядом", - повідомила Фельдгузен.
Вона також вважає найважливішим питанням судову реформу в країні.
"Ми досить успішно здійснили реформу децентралізації. Я думаю, що це справді історія успіху. Але судова реформа - це друга реформа, яка справді змінюватиме країну. Всі роки, які я працюю в Україні, я спостерігала за кроками, що були зроблені, я робитиму це й надалі", - наголосила Фельдгузен.
"Але якщо є політична воля, то можна дуже багато зробити", - додала також вона, зазначивши, що судова реформа – "це ніколи не було просто".
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