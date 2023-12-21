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Україна прагне збільшити експорт через Чорне море на тлі блокади кордону з Польщею, - NYT

21 грудня, 2023 четвер
20:45
Економіка Новини Західної України

Через тривалу блокаду польськими перевізниками кордону з Україною торговельний маршрут через Чорне море, який вважають ризикованим, став інструментом розблокування українського експорту

Про це йдеться у статті The New York Times.

19 грудня український уряд заявив, що понад 10 млн тонн вантажів уже було експортовано через судноплавний коридор, нещодавно створений Україною для обходу фактичної блокади її чорноморських портів РФ. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що половину цього обсягу становить сільськогосподарська продукція. 

Видання зауважує, що заява України про чорноморський експорт була зроблена через день після відновлення польськими перевізниками блокування одного з головних пунктів пропуску на кордоні з Україною.

"Контраст між успіхом чорноморського маршруту і перебоями на польському кордоні став вражаючим явищем з початку війни, коли компанії, стурбовані перевезенням товарів через акваторію Чорного моря, звернулися до сухопутних маршрутів. Але здатність України протистояти флоту РФ і політичним потрясінням на своїх західних кордонах тепер може змінити цей розрахунок", - йдеться у статті.

Головний економіст київського інвестиційного банку Dragon Capital Олена Білан зазначила, що чорноморський коридор "має значні позитивні наслідки для української економіки та, ймовірно, стане одним із ключових драйверів зростання наступного року". Вона додала, що торгівля через коридор, можливо, більше ніж компенсувала економічні втрати, спричинені блокадою кордону. Білан наголосила, що загальний експорт України зріс майже на $500 млн з жовтня по листопад, коли ситуація на кордоні почала розгортатися.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін заявив, що економіка України втратила від блокади західного кордону понад 1 млрд євро.

20 грудня українські чиновники заявили, що понад 5 тис. вантажівок все ще стоять у черзі на в'їзд в Україну через чотири заблоковані пункти пропуску.

При цьому українські військові заявляють, що блокада перешкоджає не лише торгівлі, але й постачанню товарів для військових потреб.

Український командир розповів NYT, що замовлені ним безпілотники були заблоковані на польському кордоні, тому він закликав людей у соцмережах допомогти йому купити нові.

Олена Білан із Dragon Capital стверджує, що, за її оцінками, експорт товарів через чорноморський коридор може зрости до 7 млн тонн на місяць порівняно з прогнозованими 5 млн тонн у грудні.

Олександр Кубраков сказав, що відтоді, як відкрили морський коридор, 337 суден завантажилися в українських портах і пройшли через нього. Таким чином, це робили в середньому 112 кораблів щомісяця.

Водночас голова Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко зазначив, що Україна кожного місяця експортує коридором 3,2 млн тонн продукції при тому, що за зерновою угодою можна було відправляти 2,7 млн тонн. 

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками й запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

14 грудня мер польської ґміни Дорогуськ Войцех Сава не дозволив перевізникам блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною.

15 грудня Окружний суд у Любліні скасував заборону Войцеха Сави, дозволивши польським перевізникам відновити блокаду кордону з 18 грудня.

Новини
Україна
експорт зерна
Війна з Росією
Блокування кордону
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