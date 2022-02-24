Україна створила антипутінську коаліцію
Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із цивілізованими країнами створила антипутінську коаліцію.
Про це він повідомив у Твіттері.
"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції та конкретну допомогу для наших військових поговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Еммануалем Макроном, Карлом Негаммером і Реджепом Ердоганом", – зазначив президент.
Володимир Зеленський також наголосив, що український народ очікує на рішучі дії партнерів.
- Раніше повідомляли, що Зеленський закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна та розпочати масштабну оборонну підтримку.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан.
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