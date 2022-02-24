Україна створила антипутінську коаліцію

Про це він повідомив у Твіттері.

"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції та конкретну допомогу для наших військових поговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Еммануалем Макроном, Карлом Негаммером і Реджепом Ердоганом", – зазначив президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що український народ очікує на рішучі дії партнерів.