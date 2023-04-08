Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що українці, як і армія РФ, переживають гострий дефіцит боєприпасів. У ситуації "снарядного голоду" перевагу отримує той, кому вдасться заощадити більшу кількість озброєнь. При цьому, джерела видання наголошують, що навіть за умов дефіциту Україна випускає близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд. Водночас Росія стріляє більше - за деякими оцінками, втричі.

"Щоб не відставати від противника і при цьому економити боєприпаси, українські військові тепер більш розбірливі у виборі цілей, часто віддаючи перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти. Точність є ключовим фактором, тому що промахи означають витрачені марно снаряди", - ідеться у повідомленні.

Крім того, The Washington Post звертає увагу, що запаси ЗСУ все ж закінчуються, хоча західні країни намагаються наростити виробництво. Іноді третя країна, дружня Україні, закуповує снаряди через посередника і потім таємно постачає їх Києву, щоб уникнути для себе політичних наслідків.