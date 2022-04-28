Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць, - Подоляк
Радник глави Офісу президента, посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах ворога
Про це Подоляк написав у твіттер.
"Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць, - наголосив він.
Подоляк також додав, що світ це право визнає.
- Нагадаємо, 30 березня радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Договір про безпеку України буде винесено на референдум лише після виведення російських військ з території України.
- 23 квітня Михайло Подоляк повідомив, що переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами можуть завершитися впродовж тижня.
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