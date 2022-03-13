Україна закликає Європу посилити транспортні санкції проти Росії
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів онлайн-зустріч з міністрами країн Європи, де обговорив нові санкції проти Росії, відбудову України та питання логістики гуманітарних вантажів.
Про це він повідомив у Telegram-каналі.
"Учора взяв участь у багатосторонній онлайн-зустрічі міністрів Польщі, Австрії, Чехії, Франції Німеччини та України, а також комісара ЄС з питань транспорту. Дякую міністру інфраструктури Польщі Анджею Адамчику за організацію цієї події. На деякий час до нас також приєднався Президент України Володимир Зеленський", – написав він.
Однією з основних тем зустрічі стало обговорення нових транспортних санкцій проти РФ. Міністр наголосив на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту до дорожньої системи ЄС. Він додав, що Україна очікує на відмову від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників.
- Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російського мільярдера Віктора Вексельберга, трьох членів сім'ї прес-секретаря президента Володимира Путіна і законодавців.
- Український уряд продовжує співпрацю з європейськими партнерами, щоб забезпечити прогрес щодо приєднання України до ЄС та введення подальших санкцій проти РФ.
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