Україна закликала арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту

Про це заявив Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

У своїй промові український дипломат наголосив на тому, що російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу. Від наслідків російської агресії потерпає весь світ, загострюються кризові явища, що загрожує політичній стабільності окремих країн.

Тому Україна закликає арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти РФ, у тому числі в питанні введення ембарго на постачання російської нафти.

3 серпня ЗМІ повідомили, що Росія оминає нафтові санкції через невеликий порт в Єгипті. Фахівці стверджують, що такий маршрут ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу і підтверджує тенденцію прихованості російських постачань нафти, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення в Україну.

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