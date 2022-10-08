Україна зможе відкрити власні двері в ЄС через свою демократію та внутрішню трансформацію, - американський дипломат Фрід
Американський дипломат, експерт по Східній Європі та санкційній політиці Деніел Фрід певен, що після перемоги у війні проти Росії двері в Європу для України будуть відкриті, адже український народ потребує європейського шляху
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо."Ще до війни, зокрема до повномасштабного вторгнення Путіна 24 лютого, в Європі не було політичного бажання щодо приєднання України до Європейського Союзу як такого. Після війни ЄС може думати про це по-іншому. Багато чого залежить від України, від того, якою вона вийде з війни, і яку національну трансформацію Україна переживе після війни на очах європейців. Зрештою її вимагав Майдан", - сказав Даніел Фрід.
Експерт по Східній Європі та санкційній політиці впевнений, що Україна буде членкою Європейського Союзу після перемоги у війні проти Російської Федерації.
"Я думаю, що Україна зможе відкрити власні двері в Європу через свою демократію та внутрішню трансформацію. Цю війну веде народ України, і коли він переможе, а я вірю, що переможе, він вимагатиме європейської України. Коли люди боряться за це, вони цього доб’ються, а коли доб’ються, то двері в Європу для них будуть відкриті", - додав він.
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