Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ще до війни, зокрема до повномасштабного вторгнення Путіна 24 лютого, в Європі не було політичного бажання щодо приєднання України до Європейського Союзу як такого. Після війни ЄС може думати про це по-іншому. Багато чого залежить від України, від того, якою вона вийде з війни, і яку національну трансформацію Україна переживе після війни на очах європейців. Зрештою її вимагав Майдан", - сказав Даніел Фрід.

Експерт по Східній Європі та санкційній політиці впевнений, що Україна буде членкою Європейського Союзу після перемоги у війні проти Російської Федерації.

"Я думаю, що Україна зможе відкрити власні двері в Європу через свою демократію та внутрішню трансформацію. Цю війну веде народ України, і коли він переможе, а я вірю, що переможе, він вимагатиме європейської України. Коли люди боряться за це, вони цього доб’ються, а коли доб’ються, то двері в Європу для них будуть відкриті", - додав він.

Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці. Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

Верховна Рада звернулася до країн ЄС та її інституцій підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками Ради асоціації ЄС - Україна заявив, що Україну цікавить абсолютна повна інтеграція і членство в Європейському Союзі у короткі терміни.

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