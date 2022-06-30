Українська електрика може замінити російський газ у Європі, - Зеленський

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

Сьогодні, 30 червня, Україна почала експорт електроенергії до Румунії. За словами президента, це тільки перший етап і держава готується нарощувати постачання.

"За рахунок української електрики може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто це питання не просто експортної виручки для нас, це питання безпеки для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що країна приєдналась до загальної енергосистеми ЄС після початку війни.

"Україна робить речі, які здавалися неможливими", - додав він.

З 4 червня Україна планувала розпочати поставки електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.

30 червня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb