Про це він розповів в етері Еспресо.



Андрій Юсов дав коментар про підготовку противника до оборони у Криму.



"Ворог готується та будує фортифікаційні споруди, як це ми бачили раніше біля Херсона, також зараз облаштовує не тільки лівий берег річки Дніпро на Херсонщині та окуповані території України, а навіть території самої РФ, зокрема Бєлгородської області. Сили оборони України продовжують володіти стратегічною ініціативою. Після деокупації Херсона ворог розуміє, що треба готуватися спочатку до оборонних операцій, а потім до жестів "доброї волі", - зауважив представник пресслужби ГУР Міністерства оборони України.



Андрій Юсов пояснив, що оборонні заходи ворога результату не змінять, якщо навіть він зробить рови з крокодилами та побудує дивовижні фортифікаційні споруди зразка початку XX століття. Те, що зараз робить противник нагадує фортифікаційні споруди часів Першої світової війни.



"Адже час і ситуація змінилися, зараз інше озброєння, до того ж українська армія – це сучасна армія на відміну від російської. Відповідно, росіяни можуть себе займати чим завгодно у цей період, але результату це змінить. Також слід зауважити, що окрім будівництва фортифікаційних споруд, відбуваються й інші процеси у Криму. Наприклад, втеча російських родин окупаційних чиновників або високопосадових офіцерів, зокрема спецслужб. Тобто вони готуються до наступу українських сил, а не стільки до оборони у політичному сенсі, та до неминучого звільнення окупованих територій, зокрема і Криму", - підкреслив Юсов.

19 листопада заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов спрогнозував, що ЗСУ можуть відновити контроль над Кримом уже до кінця грудня 2022 року

23 листопада представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що російська армія активно готується до оборони тимчасово окупованого нею Криму, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району

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