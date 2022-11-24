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Ексклюзив

Українська розвідка помітила втечу родин окупаційних чиновників та офіцерів спецслужб з Криму, - Юсов

24 листопада, 2022 четвер
12:22
війна з Росією деокупаціїя Крим

Андрій Юсов, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зазначив, що після деокупації Херсона ворог розуміє, що треба готуватися спочатку до оборонних операцій, а потім до жестів "доброї волі"

Про це він розповів в етері Еспресо.

Андрій Юсов дав коментар про підготовку противника до оборони у Криму.

"Ворог готується та будує фортифікаційні споруди, як це ми бачили раніше біля Херсона, також зараз облаштовує не тільки лівий берег річки Дніпро на Херсонщині та окуповані території України, а навіть території самої РФ, зокрема Бєлгородської області. Сили оборони України продовжують володіти стратегічною ініціативою. Після деокупації Херсона ворог розуміє, що треба готуватися спочатку до оборонних операцій, а потім до жестів "доброї волі", - зауважив представник пресслужби ГУР Міністерства оборони України.

Андрій Юсов пояснив, що оборонні заходи ворога результату не змінять, якщо навіть він зробить рови з крокодилами та побудує дивовижні фортифікаційні споруди зразка початку XX століття. Те, що зараз робить противник нагадує фортифікаційні споруди часів Першої світової війни.

"Адже час і ситуація змінилися, зараз інше озброєння, до того ж українська армія – це сучасна армія на відміну від російської. Відповідно, росіяни можуть себе займати чим завгодно у цей період, але результату це змінить. Також слід зауважити, що окрім будівництва фортифікаційних споруд, відбуваються й інші процеси у Криму. Наприклад, втеча російських родин окупаційних чиновників або високопосадових офіцерів, зокрема спецслужб. Тобто вони готуються до наступу українських сил, а не стільки до оборони у політичному сенсі,  та до неминучого звільнення окупованих територій, зокрема і Криму", - підкреслив Юсов.

  • 19 листопада заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов спрогнозував, що ЗСУ можуть відновити контроль над Кримом уже до кінця грудня 2022 року
  • 23 листопада представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що російська армія активно готується до оборони тимчасово окупованого нею Криму, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району

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Україна
Росія
Крим
Міністерство оборони
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Нацгвардiя
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ГУР
Бєлгород
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