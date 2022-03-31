Українські атомні електростанції переходять від московського до паризького центру ВАО АЕС

Про це повідомляє Енергоатом.

"Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) на своєму засіданні підтримала заявку ДП «НАЕК «Енергоатом» і ухвалила рішення стосовно переведення Компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до паризького центру ВАО АЕС", - йдеться у повідомленні.

Тепер до нього переводяться:

Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000);

Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000);

Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000);

Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

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До слова, раніше українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році.

Довідково. Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

Україна домовляється з Міжнародним агентством з атомної енергії про перебування її фахівців на українських АЕС. Наразі досягнуті угоди про постачання обладнання для ядерних об'єктів країни

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