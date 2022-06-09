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Війна з Росією: хроніка
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Українські десантники й піхотинці знищили російську військову техніку та понад 10 окупантів

9 червня, 2022 четвер
10:36
війна з Росією

Українські десантники й артилеристи знищили російські танки, бронетранспортер і понад 10 загарбників

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в телеграмі.

"Воїни Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗС України знищили два танки, МТ-ЛБ (багатоцільовий бронетранспортер, - ред.) та більше десятка російських окупантів", - наголосили українські військові.

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