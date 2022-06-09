Українські десантники й піхотинці знищили російську військову техніку та понад 10 окупантів
Українські десантники й артилеристи знищили російські танки, бронетранспортер і понад 10 загарбників
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в телеграмі.
"Воїни Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗС України знищили два танки, МТ-ЛБ (багатоцільовий бронетранспортер, - ред.) та більше десятка російських окупантів", - наголосили українські військові.
- 8 червня на Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, 30 росіян і 6 одиниць техніки.
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