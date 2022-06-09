Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в телеграмі.

"Воїни Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗС України знищили два танки, МТ-ЛБ (багатоцільовий бронетранспортер, - ред.) та більше десятка російських окупантів", - наголосили українські військові.

8 червня на Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, 30 росіян і 6 одиниць техніки.

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