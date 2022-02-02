Українські євреї закликали Німеччину до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ

Про це вони повідомили у зверненні, яке було опубліковано у Facebook.



"Ми, як і більшість наших співвітчизників, високо цінуємо різноманітну допомогу з боку Федеративної Республіки Німеччина нашій країні, а також зусилля федерального уряду, спрямовані на збереження миру в регіоні", - йдеться у повідомленні.



Вони переконані, що сценарій різкого загострення ситуації у сфері безпеки, аж до широкомасштабного збройного конфлікту з великою кількістю жертв та біженців до Європи, виглядає цілком можливим.



"Ми добре усвідомлюємо особливості пріоритетів та цінностей зовнішньої політики федерального уряду. Проте зараз, перед обличчям можливої ескалації російської збройної агресії щодо нашої країни, ми вважаємо за необхідне закликати Вас до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ, і тільки після успіху – на стабілізацію ситуації", - уточнюється в дописі.



Вони стверджують, що перешкоджання постачанням озброєння в Україну через систему закупівель НАТО може бути інтерпретовано тільки як поступка під тиском Кремля, що невиправдано з логічної точки зору та просто неприпустимо – з моральної.



Зазначається, що постачання Україні оборонних летальних видів озброєнь можуть відіграти критично важливу превентивну роль у припиненні агресивних планів Москви.



Крім того, артикульована підтримка федеральним урядом прагнень України до членства в НАТО та в Європейському Союзі також буде чітким сигналом Кремлю про безглуздість продовження агресивної політики.

Нагадаємо, що в уряді Німеччини заявили, що не постачатимуть Україні летальної зброї, адже мають чітку позицію щодо заборони постачання озброєння до кризових регіонів.

Також голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Німеччина втрачає довіру союзників через свою позицію щодо України.