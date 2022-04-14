Українські розвідники звільнили двох пілотів з полону російських окупантів

Про це повідомляє ГУР МО.

"Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились в камері ще з вісьмома українськими офіцерами", - пишуть розвідники.

Іван Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: "Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно".

Також пілоти розповіли, що в пунктах утримання постійно продовжувались виснажливі допити. Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Ленін: "Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує".

Однак російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній "бліц-криг" провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось.

"Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні «нациків», - говорить Іван Пепеляшко. - Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо*нуті якісь..."

Після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують отримують всю необхідну медичну допомогу.

Додамо, що здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю нашої держави, прикриваючись своїми навчаннями

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