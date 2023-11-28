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Українські вчені відкрили новий вид п'явок, предки яких мігрували з Антарктики в Арктику і назад

28 листопада, 2023 вiвторок
16:47
Наука

Українські зоологи Андрій і Сергій Утєвські разом із колегами з Польщі, Словенії та Італії відкрили новий вид антарктичних п'явок – Austroplatybdellina

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Учені досліджували поширення паразитів риб – п’явок-пісциколід. Виявивши новий вид, зоологи ретельно вивчили його зовнішню та внутрішню будову, а також ядерні та мітохондріальні гени.

“З'ясувалося, що нова п’явка належить до групи, яку називають "платибделіни". Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, як знайти білого ведмедя в Антарктиці!” – зазначив Сергій Утєвський.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Далі науковці спробували з'ясувати, чим спричинене їхнє географічне положення. Вони встановили, що мільйони років тому предки цих п'явок мігрували спершу з Антарктики в Арктику, а потім назад в Антарктику.

"Філогенетичний аналіз і реконструкція предкових ареалів засвідчили, що риб’ячі п’явки виникли в морях навколо Антарктики, потім вони розповсюдилися Світовим океаном, досягли Арктики та проникли в прісні водойми Північної півкулі. Однак згодом предок нашого виду повернувся з півночі на батьківщину пращурів всієї родини риб’ячих п’явок в Антарктиці", – пояснили дослідники.

Учені з'ясували, що новий вид відділився від своїх північних родичів під час плейстоцену, коли поверхня Землі зазнала значного охолодження. Саме в цю епоху він зміг перетнути тропіки.

"Ми віднесли новий вид до нового роду, який назвали Austroplatybdellina, що перекладається з латини як "південна платибделіна", тому що ця антарктична п’явка належить до переважно північної групи платибделін. Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, який залишив батька та блукав у далеких країнах, так само як і п’явки-платибделіни в північних морях. Згодом одна з них повернулася на південну прабатьківщину. Латиною "блудна" – prodiga. Отже, повна офіційна назва описаного нами нового для науки виду – Austroplatybdellina prodiga", – розповів Сергій Утєвський.

Україна
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