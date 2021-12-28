Український чемпіон назвав єдиного бійця, який здатен перемогти найкращого боксера світу
Український боксер Євген Хитров заявив, що мексиканця Сауля Альвареса здатен перемогти лише росіянин Артур Бетербієв
Про це Хитров розповів у етері каналу Boxing Studio.
За його словами, поразки лідеру рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring, здатен завдати чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) Артур Бетербієв.
"Хто здатен перемогти "Канело"? Бетербієв. Якщо раптом "Канело" наважиться піднятися у напівважку вагу, Бетербієв — єдиний, хто може його перемогти", — сказав Хитров, який є чемпіоном світу-2011 у категорії до 75 кг.
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Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). У 2022 році він планує піднятися у напівважку або першу важку (до 90,7 кг) категорію.
Мексиканець у 2019 році переміг іншого росіянина - Сергія Ковальова - та відібрав у нього титул WBO (Всесвітньої боксерської федерації) у напівважкій вазі.
- 25 грудня стало відомо, що Сауль Альварес у 2022 році зосередиться на виступах у напівважкій вазі.
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