Український футболіст забив гол у Лізі конференцій і присвятив його загиблому на війні тестю

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Зазначається, що українець забив четвертий гол своєї команди на 66 хв. Святкуючи гол, Іван Петряк показав футболку з фото свого загиблого тестя, який захищав на фронті Україну від російського вторгнення.

48-річний Іван Петренко перебував на фронті в районі Авдіївки, а 12 травня дружина Петряка Юлія розпочала пошуки батька – він перестав виходити на зв'язок. Згодом сім'я дізналася про загибель родича.

Нагадаємо, на війні з Росією загинув тесть футболіста збірної України

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