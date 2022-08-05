Український футболіст забив гол у Лізі конференцій і присвятив його загиблому на війні тестю
Український футболіст угорського клубу "Фехервару" Іван Петряк забив гол у матчі кваліфікації Ліги конференцій проти молдавського "Петрокуба" (5:0)
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
Зазначається, що українець забив четвертий гол своєї команди на 66 хв. Святкуючи гол, Іван Петряк показав футболку з фото свого загиблого тестя, який захищав на фронті Україну від російського вторгнення.
48-річний Іван Петренко перебував на фронті в районі Авдіївки, а 12 травня дружина Петряка Юлія розпочала пошуки батька – він перестав виходити на зв'язок. Згодом сім'я дізналася про загибель родича.
- Нагадаємо, на війні з Росією загинув тесть футболіста збірної України
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