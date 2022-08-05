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Українці не контактували з росіянами під час перевірки судна Razoni, — посол Боднар

5 серпня, 2022 п'ятниця
14:19
Світ Василь Боднар

Під час перевірки суховантажного судна Razoni у Туреччині 3 серпня, представники України в інспекційній групі офіційно не контактували з представниками Росії

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в Медіацентрі Україна.

"Коли цей моніторинговий центр працював на борту, українці не контактували та не виходили на зв’язок з росіянами...У Стамбулі працює координаційний центр, і там є представники чотирьох сторін. Таким чином, це виглядає як великий квадрат. Ми з одного боку, представники країни агресора з іншого боку, а між нами представники ООН і Турецької Республіки. Отже, з фізичної точки зору це спілкування можливе", - сказав він

Однак, за словами посла, з офіційної точки зору є посередники в угоді.

"Отже, у вас є три партії, і ще три партії, тому у нас немає підписів України та Росії на одному аркуші паперу. І тому всі комунікації проходять за офіційною процедурою", - розповів Боднар.

Посол зазначив, що не хотів би, щоб українська група отримала звинувачення в спробах налагодити співпрацю з Росією лише через своє залучення в процес інспекції. За його словами усі розмови про те, що "зернова угода" може бути використана як фундамент для ширших переговорів навколо України не можуть вестись, поки російські війська все ще знаходяться на території України.

На думку посла, поки складно сказати чи відновлений зерновий шлях дозволить експортувати три млн тонн збіжжя щомісяця.

 "Зараз вдалося виписати всі процедурні елементи ми побачимо наскільки швидко пройдуть ці кораблі й тоді ми зрозуміємо, чи зможемо ми наростити обсяги перевезень і досягти цієї позначки. Тут ще є питання спроможності наших портів, чи зможемо ми їх швидко завантажувати", — зазначив Боднар.

Він додав, що на тлі подій останніх п'яти місяців для України неприємно виглядає факт зустрічі президентів Туреччини й Росії у російському Сочі 5 серпня. Однак зазначив, що у Туреччини є свої інтереси.

"В умовах війни це виглядає для нас неприємно. Але в Туреччини є свої інтереси й вони намагаються їх реалізувати. Туреччина також намагається повернути сторони до перемовин. Правильно було б думати про пізніший контакт Туреччини із нашою стороною. Це було б правильно з точки зору їхньої ролі по регулюванню ситуації. Ми продовжуємо говорити з Туреччиною, щоб вони приєднались до обмеження співпраці з Росією. Але вони продовжують свій шлях", - додав Василь Боднар.

  • 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

  • 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден - ті, що були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

  • 2 серпня міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.

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Україна
Росія
Туреччина
зерно
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