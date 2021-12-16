"Українці вважали, що не може бути війни": Зеленський заявив, що саме РФ "прокладає складний шлях України в НАТО"
Президент Володмир Зеленський вважає, що Росія підштовхує рух України до членства в Північноатлантичному Альянсі через розв'язану у 2014 війну та окупацію Криму
Про це він заявив під час спільної з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі, повідомляє Еспресо.TV.
"Впродовж багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Найвищий відсоток людей, що підтримують членство держави в НАТО з'явився після початку війни, у 2014 році, і окупації Криму", - сказав президент.
Зеленський вважає, що у 2014 році суспільство України було розділено.
"50% вважали, що це дуже важливий альянс для українців, 50% вважали, що у нас таке добре сусідство, що навіщо нам це потрібно і ніколи не може бути будь-якої ескалації чи окупації, і точно не може бути війни, тому що є спільна історія", - заявив він.
На думку президента, Росія підштовхнула Україну в НАТО.
"Я вважаю, що саме Росія прокладає складний шлях України в НАТО. Україна - велика держава і показує, що міцність її армії на високому рівні".
За словами Зеленського, Росія прагне дестабілузавати ситуацію на кордоні з НАТО та заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.
"Те, що нині відбувається на тимчасово окупованому півострові Крим, на Донбасі, навколо кордонів України та в Чорному і Азовському морях варто розглядати в комплексі з іншими гібридними елементами, які російська сторона використовує для шантажу та тиску на нашу державу та на демократію", - сказав президент.
Зеленський пояснив, що йдеться про використання мігрантів як зброї, створення штучної енергетичної кризи, поширення хвиль дезінформації та здійснення кібератак. Він назвав перелічене елементами з дестабілізації безпекової ситуації в Європі.
Президент запевнив, що євроатлантичний курс лишається незмінним, а його підтримка в державі зростає.
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