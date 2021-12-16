"Українці вважали, що не може бути війни": Зеленський заявив, що саме РФ "прокладає складний шлях України в НАТО"

Про це він заявив під час спільної з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі, повідомляє Еспресо.TV.



"Впродовж багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Найвищий відсоток людей, що підтримують членство держави в НАТО з'явився після початку війни, у 2014 році, і окупації Криму", - сказав президент.



Зеленський вважає, що у 2014 році суспільство України було розділено.



"50% вважали, що це дуже важливий альянс для українців, 50% вважали, що у нас таке добре сусідство, що навіщо нам це потрібно і ніколи не може бути будь-якої ескалації чи окупації, і точно не може бути війни, тому що є спільна історія", - заявив він.



На думку президента, Росія підштовхнула Україну в НАТО.



"Я вважаю, що саме Росія прокладає складний шлях України в НАТО. Україна - велика держава і показує, що міцність її армії на високому рівні".



За словами Зеленського, Росія прагне дестабілузавати ситуацію на кордоні з НАТО та заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.



"Те, що нині відбувається на тимчасово окупованому півострові Крим, на Донбасі, навколо кордонів України та в Чорному і Азовському морях варто розглядати в комплексі з іншими гібридними елементами, які російська сторона використовує для шантажу та тиску на нашу державу та на демократію", - сказав президент.



Зеленський пояснив, що йдеться про використання мігрантів як зброї, створення штучної енергетичної кризи, поширення хвиль дезінформації та здійснення кібератак. Він назвав перелічене елементами з дестабілізації безпекової ситуації в Європі.



Президент запевнив, що євроатлантичний курс лишається незмінним, а його підтримка в державі зростає.



Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

15 грудня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на тому, що Росія не має права диктувати Україні та Грузії вибір щодо вступу до НАТО.