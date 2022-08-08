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Українці вже вісім років активно тренують свою армію. Російський військовий експерт визнав перемоги ЗСУ над армією РФ

8 серпня, 2022 понедiлок
21:08
війна з Росією

Директор російського Центру аналізу стратегій та технологій (ЦАСТ) Руслан Пухов вважає, що "недооцінка противника з нами зіграла злий жарт"

Про це Пухов заявив в інтерв'ю Центру прикладних досліджень та програм.

Директор ЦАСТ назвав українців "талановитими воїнами, які дуже швидко навчаються". Згадавши про опанування ЗСУ новітніх західних озброєнь, Пухов сказав: "Навчання займає кілька тижнів, тому фактично постачання озброєння йдуть по зростальній, у тому числі в якісному відношенні (ті ж HIMARS)".

Він визнав, що "недооцінка противника з нами зіграла злий жарт".

Директор ЦАСТ вкрай негативно оцінив повітряно-десантні війська РФ: "Зараз повітряно-десантні війська, грубо кажучи, – погана ерзац-піхота".

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"Також потрібно пам’ятати, що українці вже вісім років активно тренують свою армію. Вони перегнали через Донбас майже всю піхоту та активно використовували артилерію. Тобто нашу артилерію ми застосовували вкрай обмежено, в основному в Сирії або під час навчань, поки вони перебували в бойових обставинах. Тому їхні артилеристи досвідченіші. Крім того, вони навчилися використовувати свої старі радянські гармати в поєднанні з комерційними безпілотниками. Як наслідок, у них краще, як зараз кажуть, "ситуаційна обізнаність", у них краще цілевказування. Простіше кажучи, у разі артилерійської дуелі вони часто б’ють нас", - сказав російський військовий фахівець.

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