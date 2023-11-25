"Українці жили в одній державі зі своїми катами й мусили їх шанувати": Портников про Голодомор

Про це в етері Еспресо розповів журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников.

Він, порівнюючи Голокост, коли зловмисників карали та зневажали, наголосив, що організатори Голодомору залишалися жити поруч з громадянами.

"Вони залишалися при владі, звичайно, когось розстріляли, але когось ні, то не було ніяких проблем, тобто ти фактично жив в одній державі зі своїми катами й ті кати вважалися шанованими людьми. Це ще було була додаткова проблема переляку, адже ти фактично продовжуєш знаходитися в репресивній державі й люди, які в принципі могли бути учасниками цих репресій були героями цієї держави. За великим рахунком ця Радянська Росія та Україна - це "ДНР" і "ЛНР": бандити захопили занадто багато території влади", сказав Портников.

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На думку публіциста, це не була звичайна держава, як сучасна Україна, чи Франція, а була зграя бандитів: "І більшовики були бандитами, й не треба ніяких ілюзій, вони просто змогли захопити владу так, як Пушилін з Пасічником отримали владу від Путіна, а сам Путін зі своїми чекістами захопив владу в Росії".

Громадський діяч підтверджує, що Путін хоче організувати штучний голод і холод в Україні.

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"Знищення можливостей нормально жити - це все покарання населення. Тобто Голодомор за великим рахунком - це покарання метою якого було непросто зменшити демографічну Україну, така мета була у Сталіна, і є у Путіна, а ще й скорити та залякати. Нехай ця територія залишається навіть незалежною країною, бо якщо нам не вдасться всю її знищити, то це буде країна переляканих людей", - підсумував журналіст.