"Українці жили в одній державі зі своїми катами й мусили їх шанувати": Портников про Голодомор
Журналіст Віталій Портников висловив свою думку про Голодомор як про злочин проти людяності, який мав на меті покарати й залякати українців. Він також порівняв більшовиків, які вчинили геноцид, з Путіним і його маріонетками на ТОТ
Про це в етері Еспресо розповів журналіст, публіцист і громадський діяч Віталій Портников.
Він, порівнюючи Голокост, коли зловмисників карали та зневажали, наголосив, що організатори Голодомору залишалися жити поруч з громадянами.
"Вони залишалися при владі, звичайно, когось розстріляли, але когось ні, то не було ніяких проблем, тобто ти фактично жив в одній державі зі своїми катами й ті кати вважалися шанованими людьми. Це ще було була додаткова проблема переляку, адже ти фактично продовжуєш знаходитися в репресивній державі й люди, які в принципі могли бути учасниками цих репресій були героями цієї держави. За великим рахунком ця Радянська Росія та Україна - це "ДНР" і "ЛНР": бандити захопили занадто багато території влади", сказав Портников.
Читайте також: Голодомор, окрім травми, має потенціал для українців побачити по-новому злочини РФ зараз, - експерт Віщик
На думку публіциста, це не була звичайна держава, як сучасна Україна, чи Франція, а була зграя бандитів: "І більшовики були бандитами, й не треба ніяких ілюзій, вони просто змогли захопити владу так, як Пушилін з Пасічником отримали владу від Путіна, а сам Путін зі своїми чекістами захопив владу в Росії".
Громадський діяч підтверджує, що Путін хоче організувати штучний голод і холод в Україні.
Читайте також: Оксана Забужко про мету організаторів Голодомору
"Знищення можливостей нормально жити - це все покарання населення. Тобто Голодомор за великим рахунком - це покарання метою якого було непросто зменшити демографічну Україну, така мета була у Сталіна, і є у Путіна, а ще й скорити та залякати. Нехай ця територія залишається навіть незалежною країною, бо якщо нам не вдасться всю її знищити, то це буде країна переляканих людей", - підсумував журналіст.
- 25 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів. У Музеї Голодомору відбувалася панахида.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе