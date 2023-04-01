Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві проінформували про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Рідних українських військовополонених застерегли від використання російських чат-ботів для пошуку людей.

"Не забувайте, що ви спілкуватиметеся з особами, які обов’язково намагатимуться використати ваш біль. Можуть шантажувати. Крім того, вони можуть використовувати листування для психологічного тиску. Показувати повідомлення полоненому і казати: "Бачиш, ми листуємося з твоєю дружиною, а Україна не хоче тебе забирати". Усе це маніпуляції. Ми готові забрати всіх", - зазначили у відомстві.

Крім того, на порядку денному - надання медичної допомоги пораненим у полоні.

"Координаційний штаб не завжди може повідомити рідним місця утримання полонених, навіть якщо володіє певною інформацією. Вона потребує ретельної перевірки. Адже ворог намагається ввести в оману наших людей перед обміном. Наприклад, під час переклички навмисне називати прізвища людей, яких немає в цьому місці утримання. Захисники в різних камерах не можуть цього перевірити", - йдеться в повідомленні.