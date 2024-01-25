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Головна Україна У Раді мають намір з'ясувати, чи ефективним було використання держкоштів на інформаційну політику у 2022-23 рр.

У Раді мають намір з'ясувати, чи ефективним було використання держкоштів на інформаційну політику у 2022-23 рр.

25 січня, 2024 четвер
14:06
Україна Ярослав Юрчишин

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин направив депутатські звернення до Рахункової палати та Державної аудиторської служби

Про це він повідомив Укрінформу.

Нардеп очікує на звіт щодо ефективності використання державних коштів на інформаційну політику у 2022-2023 роках.

"Так, депутатські звернення до Рахункової палати та Державної аудиторської служби щодо ефективності використання коштів на інформаційну політику у 2022-2023 роках вже направлені. Наразі маємо проміжні відповіді, в яких ідеться про те, що фінансовий аудит МКІП та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за планом буде проводитися у 2024 році", – зазначив Юрчишин.

Він підкреслив, що висновки щодо ефективності використання державних коштів на інформаційну політику можна буде робити вже на основі отриманих звітів.

Варто зазначити, що в бюджеті на 2024 рік передбачено 10,2 млрд грн на фінансування культури та медіапростору.

  • У листопаді минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
  • Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.
  • Водночас в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.
  • За даними опитування "Чесно", оприлюдненого 8 січня 2024 року, майже половина респондентів назвали телемарафон неактуальним.

Читайте також: Телемарафон показує українцям війну крізь рожеві окуляри, – NYT

Теги:
Суспільство
Верховна Рада
Ярослав Юрчишин
Війна з Росією
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