Законопроєкт про множинне громадянство: політолог Дубов розповів про ризики після ухвалення

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Є окремі ризики стосовно цього законопроєкту. Наприклад, врегулювання обов'язку захисту Вітчизни - досить складне питання для держав, які визнають множинне громадянство. Дуже часто одна людина складає присягу на вірність двом народам і несе військовий обов'язок формально відразу у двох державах. Такі складні моменти врегульовуються на основі двосторонніх угод, але на це потрібен час. Поки будуть напрацьовуватися документи, ми цей час можемо використати, ймовірно, для залучення додаткових сил у наші Сили оборони", - зазначив Дубов.

За його словами, також є проблема з обійманням посад державних служб.

"Важливо, чи будуть обмеження для людей, які мають декілька паспортів, щодо перебування на державній службі, чи будуть вони мати право обиратися в представницькі органи місцевого самоврядування чи українського парламенту тощо", - зазначив політолог.

Ці питання будуть мати необхідність врегулювання, але сама ціль - блага, вважає Дубов. Важливо, що ті, хто матимуть російські паспорти, не підпадуть під дію змін.

"Зеленський озвучував її ще у своїй інавгураційній промові у 2019 році, коли з трибуни ВРУ він зазначив, що прагне об'єднати українську націю під українським прапором, збільшивши відповідно кількість українців, які мають з нашою державою політико-правовий зв'язок під назвою громадянство", - додав він.

З новими законодавчими змінами людина, яка отримає українське громадянство, не буде зобов'язана втрачати своє попереднє громадянство. Також, можливо, виключать норму, відповідно до якої громадянин України, отримавши іноземне громадянство, не може бути позбавлений українського громадянства, повідомив кандидат юридичних наук.

"В теорії можна припустити, що українці, які не мають українського громадянства, будуть прагнути отримати український паспорт, можливо, навіть прибудуть на територію України, щоб розвивати економіку, перемагати у війні тощо. Чи станеться це на практиці - подивимось, ми можемо лише припускати й сподіватися", - резюмував він.