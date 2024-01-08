Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин

Про це український лідер повідомив у Telegram.

"Це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. А торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - зазначив Зеленський.

Серед тем розмови були забезпечення продовольчої безпеки та реалізація Формули миру.

"Обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру. Подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі. Розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - повідомив президент.

Бахрейн – арабська острівна держава на Близькому Сході, яка займає понад 30 островів у Перській затоці. У давнину він був великим центром торгівлі.