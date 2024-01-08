Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
Президент України Володимир Зеленський 8 січня провів телефонну розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою
Про це український лідер повідомив у Telegram.
"Це перша розмова з лідером Бахрейну за всю історію двосторонніх відносин. А торік відбувся перший візит голови МЗС Бахрейну Аз-Заяні до України. Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", - зазначив Зеленський.
Серед тем розмови були забезпечення продовольчої безпеки та реалізація Формули миру.
"Обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Формули миру. Подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі. Розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - повідомив президент.
Бахрейн – арабська острівна держава на Близькому Сході, яка займає понад 30 островів у Перській затоці. У давнину він був великим центром торгівлі.
- У грудні 2022 року Зеленський призначив посла в Королівстві Бахрейн. Ним став Дмитро Сенік, який водночас є надзвичайним і повноважним послом в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.31 Купівля 38.31Продаж 39.14
- EUR Купівля 41.91Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе