Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції у Чорному морі
Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі із новим послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном запропонував Стамбулу приєднатися до морської коаліції
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до морської коаліції", – сказав Умєров.
Сторони також обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.
Посол Левент Більген пообіцяв, що Туреччина продовжить підтримувати Україну.
- 11 грудня стало відомо, що Велика Британія та Норвегія очолили нову морську коаліцію для допомоги Україні й постачатимуть кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здатності ведення бойових дій на морі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.27Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе