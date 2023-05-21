Унаслідок російських обстрілів підприємства у Куп’янську поранені троє людей
На Харківщині через обстріли міста Куп’янськ горіло місцеве підприємство. Під час повторного обстрілу троє людей зазнали поранень
Про це у facebook повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли м. Куп‘янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ "Град" із запалюючими елементами з піротехнічним складом. Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств", - йдеться у повідомленні.
Фото: facebook Харківської ОВАБлизько 19:00 російські військові повторно обстріляли Куп'янськ. Попередньо, вже з артилерії.
"Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік", - поінформували у прокуратурі.
Фото: facebook Харківської ОВАРозпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У суботу, 20 квітня, росіяни атакували Куп’янськ на Харківщині - травмовано двох цивільних чоловіків.
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