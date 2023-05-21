Унаслідок російських обстрілів підприємства у Куп’янську поранені троє людей

Про це у facebook повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли м. Куп‘янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ "Град" із запалюючими елементами з піротехнічним складом. Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook Харківської ОВА

Близько 19:00 російські військові повторно обстріляли Куп'янськ. Попередньо, вже з артилерії.

"Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік", - поінформували у прокуратурі.

Фото: facebook Харківської ОВА

У суботу, 20 квітня, росіяни атакували Куп’янськ на Харківщині - травмовано двох цивільних чоловіків.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).