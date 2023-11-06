УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 13-го туру
За підсумками 13-го туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" наздогнав лідера турнірної таблиці - "Кривбас"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 13-му турі прем'єр-ліги "Кривбас" зіграв у гостях внічию з "Поліссям" - 1:1, "Дніпро-1" переміг "Олександрію" - 1:0, а "Шахтар" переграв "Динамо" - 1:0. Після цієї поразки у відставку подав головний тренер киян Мірча Луческу.
"Кривбас" набрав 27 очок та залишився на першому місці. Команда з Кривого Рогу випереджає "Дніпро-1", який також має 27 пунктів, лише за додатковими показниками. Третім з 26 балами йде "Полісся".
"Шахтар" з 24 очками - четвертий, проте донеччани зіграли на два матчі менше. "Динамо" має в запасі три гри та з 16 пунктами займає сьому позицію.
Фото: facebook.com/upl.ua.official
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