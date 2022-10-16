Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 7-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Динамо" з рахунком 3:1, набрав 16 очок та займає другу позицію. Кияни з 9 пунктами йдуть в турнірній таблиці дев'ятими.

Лідирує в УПЛ "Дніпро-1", який переграв "Рух" 3:2 та йде в новому сезоні без втрат - 18 балів.

У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу

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