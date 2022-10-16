УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Динамо"
За підсумками 7-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" зберіг лідерство, а "Шахтар" переміг "Динамо" та залишився на другій позиції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 7-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Динамо" з рахунком 3:1, набрав 16 очок та займає другу позицію. Кияни з 9 пунктами йдуть в турнірній таблиці дев'ятими.
Лідирує в УПЛ "Дніпро-1", який переграв "Рух" 3:2 та йде в новому сезоні без втрат - 18 балів.
- У неділю 16 жовтня у Львові "Шахтар" переграв "Динамо" у 7-му турі чемпіонату України з футболу
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