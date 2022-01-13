Усик дізнався імена претендентів на чемпіонський титул IBF

Про це заявив промоутер Едді Хірн, повідомляє BoxingNews24.

За його словами, Йока отримав пропозицію провести бій з Хрогвічем за звання обов'язкового претендента на титул чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).

"Хрговіч - звір, він крутий боєць. Я продовжую повторювати, що хлопець, який зможе перемогти його, опиниться у вигідному становищі. Він зможе просити 35% від загального гонорару під час переговорів з нинішнім чемпіоном Усиком, або, можливо, це буде Джошуа на той момент. Мабуть, Йока хоче бою. Ми розмовляли з Top Rank щодо цього двобою. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди та організувати поєдинок", – сказав Хірн.

Раніше від поєдинку з Хрговічем відмовилися кубинець Луіс Ортіс та новозеландець Джозеф Паркер.

Олександр Усик, окрім пояса IBF, також володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".

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