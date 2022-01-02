Усик отримав обов'язкового претендента на чемпіонський титул
Кубинський боксер Луїс Ортіс нокаутував американця Чарльза Мартіна та став обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє українець Олександр Усик
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Голлівуді, що в американському штаті Флорида, Ортіс у першому та четвертому раунді побував у нокдауні. Кубинець переламав хід поєдинку в шостому раунді. Спочатку він відправив Мартіна в нокдаун, а потім нокаутував американця.
Кубинець переміг та став обов'язковим претендентом на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації), яким володіє Олександр Усик.
Українець також володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Луїс Ортіс раніше двічі бився за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) та обидва рази програв американцю Деонтею Вайлдеру.
- Нагадаємо, 28 грудня Олександр Усик заявив про бажання зустрітися з Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе