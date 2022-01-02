Усик отримав обов'язкового претендента на чемпіонський титул

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Голлівуді, що в американському штаті Флорида, Ортіс у першому та четвертому раунді побував у нокдауні. Кубинець переламав хід поєдинку в шостому раунді. Спочатку він відправив Мартіна в нокдаун, а потім нокаутував американця.

Кубинець переміг та став обов'язковим претендентом на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації), яким володіє Олександр Усик.

Українець також володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Луїс Ортіс раніше двічі бився за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) та обидва рази програв американцю Деонтею Вайлдеру.

