Усик похизувався своєю фізичною формою перед супербоєм з Джошуа

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Усик поділився в Instagram світлиною, де він виконує фізичні вправи на пляжі.



"Відпочиваємо на пляжі", - написав Усик.



Фанати в коментарях похвалили боксера за фізичну форму.



Олександр Усик проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).