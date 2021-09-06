Усик похизувався своєю фізичною формою перед супербоєм з Джошуа
Український боксер Олександр Усик показав, як продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усик поділився в Instagram світлиною, де він виконує фізичні вправи на пляжі.
"Відпочиваємо на пляжі", - написав Усик.
Фанати в коментарях похвалили боксера за фізичну форму.
Олександр Усик проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 1 вересня колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здатен нокаутувати британця Ентоні Джошуа.
- 1 вересня український боксер Владислав Сіренко заявив, що спаринги зі співвітчизником Олександром Усиком ніколи не були легкою прогулянкою.
- Після цього британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що у бою проти Усика влаштує справжнє шоу для вболівальників.
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