Усик провів відкрите тренування перед боєм з Джошуа. Фото та відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український боксер Олександр Усик на короткому тренуванні показав свої навички перед ЗМІ, після цього в ринг вийшов Ентоні Джошуа.





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Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



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