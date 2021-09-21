Усик провів відкрите тренування перед боєм з Джошуа. Фото та відео
Український боксер Олександр Усик провів коротке відкрите тренування перед поєдинком проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український боксер Олександр Усик на короткому тренуванні показав свої навички перед ЗМІ, після цього в ринг вийшов Ентоні Джошуа.
Фото - Getty Images
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
ВІДЕО:
- Нагадаємо, 18 вересня Василь Ломаченко сказав, що Олександр Усик переважатиме Ентоні Джошуа у швидкості.
- 19 вересня промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що український боксер отримає за поєдинок проти британця Ентоні Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі.
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок проти Олександра Усика $20,5 млн.
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