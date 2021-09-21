Усик розповів, як почувається у ролі "андердога" перед боєм з Джошуа

Про це він заявив у інтерв'ю каналу Garneksports в YouTube.

За словами Усика, він не звертає уваги на те, що Джошуа вважають фаворитом у поєдинку проти нього.

"Я не думаю про те, що я андердог. Я готувався, пройшов дуже складний тренувальний табір. Андердог чи не андердог - я виходжу і роблю те, що роблю. Я дуже люблю боксувати. Я взагалі не думаю про те, що мене недооцінюють. Якщо люди хочуть так вважати, то це їхні проблеми, а не мої. Так що я через це не страждаю", - сказав Усик.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



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