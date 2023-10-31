Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський певен, що успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 31 жовтня.
"Сучасний світ так влаштований, що надто швидко звикає до успіхів. Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але… Хай там що, нам робити своє – захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу. І ми захистимо!", - сказав Володимир Зеленський.
За словами президента, потрібно кожного дня додавати сил Україні.
"Я дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Слава кожному нашому воїну! Слава всім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б’ється заради України, хто дбає про Україну. Кожного дня додавати сили нашій державі – тільки це потрібно", - йдеться у зверненні президента України.
- У колонці Саймона Шустера для Time ішлося про те, що президент Володимир Зеленський втомився запевняти партнерів у майбутній перемозі України. "Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише з засобами для того, аби вижити", - цитують у матеріалі помічника Зеленського, який забажав залишитись неназваним.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк не розуміє, які такі анонімні джерела надавали журналістові інформацію для колонки про президента Володимира Зеленського у Time.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.21 Купівля 37.21Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе