Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 31 жовтня.

"Сучасний світ так влаштований, що надто швидко звикає до успіхів. Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але… Хай там що, нам робити своє – захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу. І ми захистимо!", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, потрібно кожного дня додавати сил Україні.

"Я дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Слава кожному нашому воїну! Слава всім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б’ється заради України, хто дбає про Україну. Кожного дня додавати сили нашій державі – тільки це потрібно", - йдеться у зверненні президента України.