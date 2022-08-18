В Алжирі спалахнули лісові пожежі: загинуло 26 людей
На Сході Алжиру 26 людей загинуло внаслідок лісових пожеж
Про це пише Сіньхуа.
За словами міністра внутрішніх справ Алжиру Камеля Бельджуда, 24 людини загинули через пожежі в провінції Ель-Тарф і ще двоє - у Сетіфі.
Перед цим пожежний департамент повідомив про 39 пожеж у 14 провінціях на Сході Алжиру, відомому своїми густими лісами.
Рятувальники досі гасять вогонь за допомогою авіаційних підрозділів.
- 14 серпня вийшла з-під контролю лісова пожежа в Іспанії. Унаслідок цього евакуювали 1,5 тис. людей.
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