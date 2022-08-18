Про це пише Сіньхуа.

За словами міністра внутрішніх справ Алжиру Камеля Бельджуда, 24 людини загинули через пожежі в провінції Ель-Тарф і ще двоє - у Сетіфі.

Перед цим пожежний департамент повідомив про 39 пожеж у 14 провінціях на Сході Алжиру, відомому своїми густими лісами.

Рятувальники досі гасять вогонь за допомогою авіаційних підрозділів.

14 серпня вийшла з-під контролю лісова пожежа в Іспанії. Унаслідок цього евакуювали 1,5 тис. людей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb