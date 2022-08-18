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В Алжирі спалахнули лісові пожежі: загинуло 26 людей

18 серпня, 2022 четвер
06:39
Світ пожежа

На Сході Алжиру 26 людей загинуло внаслідок лісових пожеж

Про це пише Сіньхуа.

За словами міністра внутрішніх справ Алжиру Камеля Бельджуда, 24 людини загинули через пожежі в провінції Ель-Тарф і ще двоє - у Сетіфі.

Перед цим пожежний департамент повідомив про 39 пожеж у 14 провінціях на Сході Алжиру, відомому своїми густими лісами.

Рятувальники досі гасять вогонь за допомогою авіаційних підрозділів.

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