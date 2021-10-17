В Єкатеринбурзі від паленого алкоголю померло 12 чоловіків та 6 жінок

Йдеться про 12 чоловіків та 6 жінок, інформує Еспресо.TV.



Як встановило слідство, вони купували підробне спиртне на ринку "Ботанічний" (вулиця Патріса Лулумби, 4) в підприємців Армена Аватисяна (42 роки) та Надіра Мамедова (54 роки), повідомляє місцеве видання E1.ru.



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При цьому громадянина Вірменії Аватисяна раніше вже штрафували за виготовлення і збут сурогату.



Довідка



Це не перше масове отруєння сурогатом зі смертельними наслідками, що трапилося с жителями Уралу за цей місяць. На початку жовтня в Орську загинули 34 людини і постраждали 67 осіб, які випили палений алкоголь з етанолом.



За фактом події в Орську російськими силовиками було затримано дев'ять осіб.



Сурогатні напої там збували зі складу на торгово-закупівельній базі, де вилучено понад 1,2 тис. півлітрових пляшок алкоголю без маркування. Експертиза виявила в складі напоїв метанол.





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