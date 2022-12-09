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В ISW сказали, кого Путін намагається ввести в оману, коли говорить про різні цілі в Україні

9 грудня, 2022 п'ятниця
05:40
війна з Росією путін

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, попри те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що теперішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані українські області

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 8 грудня Пєсков скористався нагодою, щоб ще більше використати бажання Заходу вести переговори, розширюючи коментарі президента Росії Володимира Путіна щодо "приєднання нових російських територій".

Він заявив, що одна з головних цілей РФ полягала не в анексії нових територій, які зараз не знаходяться під окупацією Росією, оскільки "має ще багато роботи" для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" в Україні, які підтверджують, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму та ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії, сказав Пєсков.

В Інституті наголошують: іншими словами, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, що були поставлені після виходу Росії з-під Києва. Коментарі Пєскова були відображенням військових цілей чи вимог Росії.

"Навмисно непослідовні повідомлення Кремля є частиною постійної інформаційної операції, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману і підштовхнути Київ до переговорів та пропонувати превентивні поступки", - вважають аналітики. 

В ISW зазначають, що західноорієнтовані повідомлення Кремля продовжують викликати гнів спільноти провоєнних мілблогерів, які все частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових цілей війни в Україні. Навмисно непослідовна риторика Кремля може мати додаткові наслідки щодо привабливості для росіян путінського бачення війни в Україні.

Путін може навмисно дистанціюватися у своїй риториці від нереалістичних вимог націоналістів щодо воєнних дій Росії в Україні.

"Кремль усе більше намагається переорієнтувати громадську думку на користь своїх офіційних повідомлень, і заява Путіна від 8 грудня може бути спрямована на применшення або маргіналізацію мілблогерів, щоб відновити уявлення про те, що Кремль зберігає "помірковану та авторитетну позицію", - йдеться у звіті Інституту. 

Раніше Путін публічно асоціював себе з націоналістичними мілблогерами, але все ще критикував за те, що йому не вдалося повністю ідеологізувати Росію.

Експерти додають: "Можливо, Путін намагається взяти спільноту мілблогерів під контроль, атакуючи її довіру та заохочуючи самоцензуру... Хоча Путін також може розглядати фактичну цензуру мілблогерів, такі заходи залишаються малоймовірними, враховуючи постійні зусилля Путіна зберегти відносини з вибраними мілблогерами. Заява Путіна від 8 грудня також може бути прикладом поганої дисципліни обміну повідомленнями, яка не пояснила зростаючих скарг російських мілблогерів на неспроможність Москви відповісти на передбачувану українську загрозу проти Росії".

  • 7 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає, але "Росія не завдасть удару першою", тільки у відповідь.
  • Вже 8 грудня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що РФ не збирається"приєднувати" нові території України, проте хоче "звільнити" ті, що вже були анексовані.

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