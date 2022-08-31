В Херсонській ОВА назвали три напрямки, де відбуваються успішні наступальні дії ЗСУ
Українські війська, які перейшли в контрнаступ на півдні країни, досягли успіху в трьох районах тимчасово окупованої Херсонської області
Про це повідомив заступник глави Херсонської облради Юрій Соболевський в етері телемарафону.
"Я можу підтвердити, що і в Херсонському районі, і в Каховському, і в Бериславському є успіхи у наших ЗСУ", - заявив він.
Соболевський зазначив, що решта деталей коментуватиме командування української армії. Він закликав допомагати ЗСУ, а не "розповідати про їхні успіхи".
Заступник глави також додав, що частина колаборантів виїхала з Херсонської області після атак української армії.
- 29 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України.
- Пізніше телеканал CNN повідомив, що українські військові звільнили від російських загарбників чотири села неподалік Херсона.
- За неофіційними даними 29 серпня Збройні сили України за першу добу контрнаступу в Херсонській області звільнили п'ять населених пунктів
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