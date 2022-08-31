В Херсонській ОВА назвали три напрямки, де відбуваються успішні наступальні дії ЗСУ

Про це повідомив заступник глави Херсонської облради Юрій Соболевський в етері телемарафону.

"Я можу підтвердити, що і в Херсонському районі, і в Каховському, і в Бериславському є успіхи у наших ЗСУ", - заявив він.

Соболевський зазначив, що решта деталей коментуватиме командування української армії. Він закликав допомагати ЗСУ, а не "розповідати про їхні успіхи".

Заступник глави також додав, що частина колаборантів виїхала з Херсонської області після атак української армії.

29 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України.

Пізніше телеканал CNN повідомив, що українські військові звільнили від російських загарбників чотири села неподалік Херсона.

За неофіційними даними 29 серпня Збройні сили України за першу добу контрнаступу в Херсонській області звільнили п'ять населених пунктів

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