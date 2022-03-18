В Китаї знали про наміри Путіна щодо України, - Семиволос
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що керівництво Китаю було проінформоване про плани Путіна щодо України
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Сподіваюсь, що американці знайшли багато аргументів для того, щоб пояснити китайцям, що буде з Китаєм, якщо вони не будуть діяти відповідно свого положення у світі. Є дуже багато статей про відносини з Китаєм. Кажуть, що починаючи з другого тижня війни, Росія перестала бути важливим ресурсом для Китаю. Чим далі Росія застрягає у війни з Україною, тим менше Китай зацікавлений в співпраці з Путіним”, - пояснив Семиволос.
Семиволос наголосив, що в Китаї прекрасно знали про наміри Путіна щодо нападу на Україну. Він додав, що доказом цього є поведінка Китаю у перші дні війни.
“Я не вірю в те, що китайці не знали про наміри Путіна щодо України. Ми бачили як вони реагували на війну в перші дні атаки Росії на Україну. Ситуація зараз змінилась. В світі через війну можлива продовольча криза і Китай теж це враховує”, - додав Семиволос.
- Нагадаємо, 17 березня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Байден дасть зрозуміти Сі Цзіньпіну, що Китай нестиме відповідальність за підтримку агресії Росії.
- Голова КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.
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