В Китаї знали про наміри Путіна щодо України, - Семиволос

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Сподіваюсь, що американці знайшли багато аргументів для того, щоб пояснити китайцям, що буде з Китаєм, якщо вони не будуть діяти відповідно свого положення у світі. Є дуже багато статей про відносини з Китаєм. Кажуть, що починаючи з другого тижня війни, Росія перестала бути важливим ресурсом для Китаю. Чим далі Росія застрягає у війни з Україною, тим менше Китай зацікавлений в співпраці з Путіним”, - пояснив Семиволос.



Семиволос наголосив, що в Китаї прекрасно знали про наміри Путіна щодо нападу на Україну. Він додав, що доказом цього є поведінка Китаю у перші дні війни.



“Я не вірю в те, що китайці не знали про наміри Путіна щодо України. Ми бачили як вони реагували на війну в перші дні атаки Росії на Україну. Ситуація зараз змінилась. В світі через війну можлива продовольча криза і Китай теж це враховує”, - додав Семиволос.

Нагадаємо, 17 березня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Байден дасть зрозуміти Сі Цзіньпіну, що Китай нестиме відповідальність за підтримку агресії Росії.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.