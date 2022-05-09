"В надлюдських умовах продовжуємо боронити свій край": командир прикордонників Валерій Падитель записав звернення з Азовсталі

Відеозвернення Падителя оприлюднила у Facebook Держприкордонслужба.

"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники Донецького прикордонного загону, загону морської охорони, побратими Збройних Сил України, Нацполіції, Нацгвардії продовжують виконувати свій обов'язок. Так, ми знаходимося в дуже важких умовах, надлюдських, але разом із тим продовжуємо боронити свій край", - сказав Падитель.

Начальник Донецького прикордонного загону додав, що оборонці Маріуполя тримають зв'язок із керівництвом і заявив про впевненість у перемозі.

"Відчуваємо, які кроки робить військово-політичне керівництво держави, знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв'язку з керівництвом відомства. І хочу запевнити всіх, що наш обов'язок - це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста, в майбутньому пишалися. Хочу запевнити: правда на нашому боці, віра на нашому боці, Бог на нашому боці. Перемога буде за нами! Слава Україні!" - сказав Падитель.

Раніше офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники Азовсталі заблокували близько 7 ворожих бригад - приблизно 15 тис. окупантів.

Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала підписувати петицію до ООН із вимогою вивезти людей з "Азовсталі".

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