"В надлюдських умовах продовжуємо боронити свій край": командир прикордонників Валерій Падитель записав звернення з Азовсталі
Начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель записав відеозвернення з обложеного росіяними заводу "Азовсталь", розповівши, що прикордонники разом із поліцейськими і нацгвардійцями продовжують давати відсіч окупантам
Відеозвернення Падителя оприлюднила у Facebook Держприкордонслужба.
"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники Донецького прикордонного загону, загону морської охорони, побратими Збройних Сил України, Нацполіції, Нацгвардії продовжують виконувати свій обов'язок. Так, ми знаходимося в дуже важких умовах, надлюдських, але разом із тим продовжуємо боронити свій край", - сказав Падитель.
Начальник Донецького прикордонного загону додав, що оборонці Маріуполя тримають зв'язок із керівництвом і заявив про впевненість у перемозі.
"Відчуваємо, які кроки робить військово-політичне керівництво держави, знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв'язку з керівництвом відомства. І хочу запевнити всіх, що наш обов'язок - це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста, в майбутньому пишалися. Хочу запевнити: правда на нашому боці, віра на нашому боці, Бог на нашому боці. Перемога буде за нами! Слава Україні!" - сказав Падитель.
- Раніше офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники Азовсталі заблокували близько 7 ворожих бригад - приблизно 15 тис. окупантів.
- Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала підписувати петицію до ООН із вимогою вивезти людей з "Азовсталі".
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