В ОК "Північ" розповіли, як змінилася ситуація на прикордонні Чернігівщини й Сумщини з настанням холодів

Про це "Радіо Свобода" розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

За його словами, ворожі ДРГ здійснюють до 10 спроб проникнення на місяць.

"Основні зусилля ворог зосереджує на кордоні України з Росією. Це територіальні межі Сумської та Чернігівської областей. Щодо можливих спроб прориву ДРГ, насамперед ми фіксуємо такі спроби під прикриттям артилерійського вогню. І зазвичай диверсійно-розвідувальним групам не вдається перетнути державний кордон", – сказав речник ОК "Північ".

Він зазначив, що взимку ворожим ДРГ важче замаскуватися.

"За законами воєнного мистецтва, зимовий період є найскладнішим для ведення бойових дій. Відтак ті, хто є мисливцями, зрозуміють: для диверсійно-розвідувальних груп це не надто сприятливі умови. Утруднюється їхнє маскування, пересування по території, по слідах можна визначити спроби переходу державного кордону. Отже, зимовий період додає складнощів усім учасникам бойових дій", – сказав Повх.