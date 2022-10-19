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Головна війна з Росією В організації Human Rights визнали, що катування населення є частиною політики та плану РФ щодо окупованих територій України

В організації Human Rights визнали, що катування населення є частиною політики та плану РФ щодо окупованих територій України

19 жовтня, 2022 середа
13:59
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

Російські війська та інші особи, які діють під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма, що в Харківській області

Про це повідомили в Human Rights Watch.

Там зазначили, ті, хто вижив, описували, як проти них застосовували удари електричним струмом, жорстокі побої, погрожували зброєю та змушували тривалий час займати стресові пози. Вони визначили щонайменше сім місць у місті, у тому числі дві школи, де, за їхніми словами, солдати затримували та знущалися над ними.

"Жорстоке насильство та жорстоке поводження в Ізюмі не були випадковими інцидентами", — сказав Белкіс Вілле, старший дослідник криз і конфліктів Human Rights Watch. "Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану". 

Наприкінці вересня та на початку жовтня Human Rights Watch поспілкувалася з понад 100 людьми в Ізюмі, які перебували там під час російської окупації міста з березня до початку вересня 2022 року. Майже всі сказали, що у них є родичі чи друзі, яких катували. Один із чоловіків мав зв’язки зі збройними силами, а решта були цивільними. Сім'ї та друзі двох інших чоловіків, які були затримані та піддані тортурам, сказали, що вони вбили себе протягом кількох днів після звільнення.

Затриманих виводили з дому, на вулиці чи з відкритого ринку і тримали до 14 діб. Усі чоловіки розповіли, що їх били електричним струмом або руками, прикладами рушниць, металевими трубами, пластиковими трубами, гумовим шлангом і в одному випадку палицею з мішком з піском на кінці. Одного чоловіка затримували п'ять разів і катували кілька разів під час кожного затримання.

Жінка розповіла, що солдати били її ляпасами, кулаками в живіт і погрожували зґвалтуванням під час денного затримання. The Washington Post повідомила про випадок іншої жінки, яка, ймовірно, була утримувана в тій самій кімнаті в інший час, і яка сказала, що її неодноразово ґвалтували. Чоловік, який там утримувався в той самий час, сказав, що чув крики жінок і випадково почув, як солдати говорили про сексуальне насильство щодо принаймні одного затриманого.

Усі затримані повідомили, що їм наказали розкрити імена жителів Ізюма, які служили в поліції, територіальних оборонних військах або були учасниками АТО. Декого звинуватили у зберіганні зброї чи наркотиків. Двоє сказали, що їх прямо запитали, чи підтримують вони Росію. Російські військові намагалися змусити одного чоловіка, у якого вдома був генератор, підписати документ про передачу їм будинку. Інший сказав, що силовики прийшли до нього додому, поклали марихуану на його кухонний стіл і вимагали, щоб він підписав зізнання у зберіганні наркотиків.

Усі опитані, яких затримали, розповіли, що російські військові викрадали у них речі, зокрема гроші, коштовності, електроніку та автомобілі.

Human Rights Watch раніше задокументувала катування російськими військами людей в інших окупованих ними областях України.

Також в Human Rights Watch закликали терміново створити служби в Харківській області та інших деокупованих районах для підтримки жертв катувань, включаючи психосоціальну підтримку (психічне здоров’я) та спеціалізовані послуги для постраждалих від сексуального насильства.

"Ми все ще дізнаємося про масштаби злочинів та інших насильств, скоєних проти людей в Ізюмі під час російської окупації, але очевидно, що ті, хто вижив, потребують допомоги зараз", — сказав Вілле. "Наші висновки вказують на те, що російські війська вчинили жахливі зловживання в багатьох районах, які вони окупували, і існує справжня стурбованість подібними зловживаннями".

  • Нагадаємо, ще на початку квітня Human Rights Watch задокументувала перші воєнні злочини росіян проти мирного населення України

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