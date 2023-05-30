В РФ заборонили прапор легіону "Свобода Росії"
У Російській Федерації заборонили біло-синьо-білий прапор легіону "Свобода Росії", вже зафіксовано перший штраф
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що перший штраф за демонстрацію прапора виніс Зеленоградський суд Москви.
Раніше Верховний суд РФ заборонив діяльність легіону "Свобода Росії" на території країни.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони.
- 24 травня, легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України.
- 26 травня спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар сказав, що мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ.
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