Про це заявив представник МЗС Угорщини Мате Пацолай, передає The Eastern Herald.

"Правда полягає в тому, що Угорщина виклала верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю наступну позицію: Угорщина приймає до відома рішення МКС і не бажає його коментувати", - сказав Пацолай.

"Однак, якщо верховний представник чи будь-яка країна ЄС захоче виступити із заявою, Угорщина не заперечуватиме проти цього", - додав він.