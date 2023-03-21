В Угорщині заперечили інформацію Bloomberg про вето на спільну заяву ЄС щодо ордера МКС на арешт Путіна
Угорщина не накладала вето на спільну заяву ЄС щодо ордера Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт президента Росії Володимира Путіна
Про це заявив представник МЗС Угорщини Мате Пацолай, передає The Eastern Herald.
"Правда полягає в тому, що Угорщина виклала верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю наступну позицію: Угорщина приймає до відома рішення МКС і не бажає його коментувати", - сказав Пацолай.
"Однак, якщо верховний представник чи будь-яка країна ЄС захоче виступити із заявою, Угорщина не заперечуватиме проти цього", - додав він.
- Раніше видання Bloomberg писало, що Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера МКС на арешт Путіна.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.
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