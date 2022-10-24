В Україні розширили список осіб, що можуть отримати статус УБД
Уряду ухвалив рішення розширити перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони.
Статус учасника бойових дій тепер можуть отримати особи, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
Ця категорія матиме змогу користуватися пільгами і гарантіями, визначеними чинним законодавством, зокрема Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
- Нагадаємо, українці просили надати військовим ППО статус учасників бойових дій: опублікована петиція
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