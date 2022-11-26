В Україні стартувала акція "16 днів проти гендерно зумовленого насильства"

Про це інформує UNDP.

"16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства" - щорічна міжнародна кампанія, яка стартує у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, 25 листопада, і завершується 10 грудня, у День прав людини.

Два тижні тривають заходи, які започаткував Центр жіночого глобального лідерства при Ратґерському університеті під час першого Інституту жіночого глобального лідерства в 1991 році й відтоді проводяться щороку в усьому світі.

Цьогоріч Фонд ООН у галузі народонаселення організував акцію під гаслом "Чуйність переможе насильство". У 60 містах і громадах по всій Україні встановлено мозаїку із зображеннями різних форм насильства. Інсталяція виконана з магнітів, тож, беручи один із них собі, охочі приєднуються до того, щоб негативне зображення поступово зникало. Натомість з’являється фраза "Чуйність перемагає насильство".

З початку 2022 року до Національної поліції України надійшло 120 тисяч повідомлень щодо випадків домашнього насильства. Крім того, 98% звернень на гарячу лінію 1547 для постраждалих стосується саме насильства вдома.

Перша леді України Олена Зеленська долучилася до акції "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства", інформують на сайті президента.

"Війна робить нас загартованішими, стійкішими, витривалішими. Ми звикаємо до побутових проблем, повітряних тривог, звикаємо ухвалювати важкі рішення. Але є дещо, до чого не можна звикати навіть під час війни. Тим паче під час війни. Навпаки, саме у війну треба стати в рази уважнішими до потреб інших, навіть незнайомих нам людей, до їхнього відчаю. І не менш важливо бути уважними й до власних проблем. Не можна не зважати на випадки жорстокості та знущань, морального чи фізичного тиску, сподіваючись їх "якось перетерпіти". Не можна заплющувати очі на те, що болить. Війна не виправдання для побутового зла", - наголосила Зеленська.

Перша леді наголосила, що протягом дев’яти місяців повномасштабної війни Україна не припиняла рухатися шляхом змін, прикладом цього є ратифікація Стамбульської конвенції, яка стала новим етапом у боротьбі з насильством.

"Ми не такі, як наш ворог. Ми людяні. Ми чуйні. Кожен день війни перевіряє нас на вірність цим принципам. І ми обов’язково їх захистимо", - додала Зеленська.

Висловив підтримку держсекретар США Ентоні Блінкен та заявив, що незабаром в країні оприлюднять оновлення Стратегії щодо запобігання та реагування на насильство в усьому світі, публікують на сайті посольства в Україні.

"Гендерно зумовлене насильство є порушенням прав людини. Кожна третя жінка або дівчина зазнає сексуального або фізичного насильства протягом свого життя, а 70% жінок зазнають гендерно зумовленого насильства в гуманітарному контексті. Кожна п’ята дівчина виходить заміж у віці до 18 років, а кожна третя жінка та дівчина живе в країні, де зґвалтування у шлюбі не є явним злочином. Гендерно зумовлене насильство щодо ЛГБТКІ+ осіб, осіб з обмеженими можливостями, членів маргіналізованих етнічних і расових спільнот, людей похилого віку та представників інших маргіналізованих груп населення також є широко поширеним і постраждалі часто не домагаються справедливості", - розповів Блінкен.

Крім того, світове суспільство й організації закликають припинити гендерно зумовлене насильство - насильство проти людини за гендерною ознакою.

"Ніхто не може закривати очі на таку неповагу до наших матерів, дочок і сестер. Якщо ми бачимо або чуємо про насильство - ми повинні повідомляти про це, негайно. І пам’ятаймо: насильство не завжди є фізичним чи сексуальним, воно може бути також психологічним або економічним, включати насильство з боку інтимних партнерів, сексуальне насильство, мову ворожнечі, домагання, кібербулінг, торгівлю людьми, обрізання жіночих геніталій, феміцид і укладання дитячих шлюбів. Щоб було ясно, Декларація про викорінення насильства щодо жінок, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році, визначає насильство проти жінок як "будь-який акт насильства за ознакою статі, що має або може мати своїм результатом фізичну, статеву чи психологічну шкоду або страждання жінкам, включаючи погрози здійснення таких актів, примушування чи свавільне позбавлення свободи, будь то в суспільному чи особистому житті", - цитують в UNDP.

Попри все насильство залишається вкоріненим у домівках, школах, на роботі та все частіше у віртуальних просторах.