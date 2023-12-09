В Україні у кожного п'ятого військового з ампутованими кінцівками був посттурнікетний синдром, - волонтерка Корчинська
Якісна підготовка військових санітарів, які зможуть робити ревізію та конверсію турнікетів пораненим, може позбавити посттурнікетного синдрому, врятувати життя та зберегти кінцівки
Про це фронтова волонтерка Оксана Корчинська розповіла в етері Еспресо.
"Бійця-санітара можна підготувати за 4-5 днів, тоді в кожному підрозділі буде санітар. У тому числі відповідає все одно CLS у даному разі, це протокол настанови рекомендації ТССС", - пояснює волонтерка.
Пані Оксана наголосила, що Всеукраїнська рада реанімації домоглася реалізації навчальної стандартизованої програми для бойових рятувальників ТССС CLS.
"Боєць-рятувальник, тобто людина, яка здобула освіту в п'ять діб, має право робити ревізію турнікетів, попускати, заміняти, опускати турнікети в разі потреби на 5-7 см над пораненням, аби не було ось цього страшного турнікетного синдрому (посттурнікетний синдром, - ред.), який зараз, на жаль, це страшно звучить, але кожен п'ятий зараз має його, особливо якщо ви бачите високі ампутації. Це якраз через те, що не було поряд підготовленого санітара, або бойового медика, який би протягом перших двох годин зробив конверсію, тобто послабив турнікет, опустив чи взагалі замінив на тампонаду для того, щоб отримати новий час, дві години", - підкреслила вона.
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Нагадаємо, що посттурнікетний синдром характеризується набряком, затвердінням, блідістю шкірних покровів, слабкістю м'язів без паралічу, суб'єктивним занімінням без об'єктивної анестезії.
За словами волонтерки, бойовим медикам зараз дозволено робити усі ці маніпуляції до шести годин, тобто поранений може до 6 годин бути з накладеним турнікетом, але лише там, де є кваліфіковані медики.
Довідково. Навчальна програма Tactical Combat Care Casualty Care Combat Lifesavers Course (TCCC CLS), розроблена Системою Joint Trauma System, частиною Агентства охорони здоров’я. Цей курс призначений для того, щоб забезпечити проміжний крок між курсом TCCC All Service Members Course (ASM), який викладається для всього рядового персоналу, і передовими навичками життєзабезпечення, яким навчають бойових медиків і санітарів. Ідея полягає в тому, щоб гарантувати, що за відсутності бойового медика або санітара CLS зможе повторити деякі методи для свого загону, доки пацієнта не буде евакуйовано до остаточної допомоги на станцію допомоги або в польовий госпіталь, або поки прибуває медик, щоб прийняти його.
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- Україна та Естонія підписали меморандум про співпрацю у сфері охорони здоровʼя: серед напрямів - надання гуманітарної допомоги, відновлення медичних закладів, реабілітація поранених та обмін досвідом.
- Мінохорони здоров'я створило гарячу лінію для поранених військових - 1545 (в голосовому меню потрібно натиснути "4"). Гаряча лінія працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 08:00 до 20:00. Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна", "Лайфселл" безкоштовні.
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