В Україні у найближчі тижні кількість COVID-випадків може сягнути 29 тис. на добу, - вчені

Про це йдеться в прогнозі Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, який оприлюднено на сайті Національної академії наук України.

Як повідомляють науковці, протягом останніх двох тижнів захворюваність продовжувала зростати, хоча темпи цього зростання помітно знизилися.

Кількість нових COVID-випадків зросла в 1,5 раза за два тижні, кількість позитивних результатів ПЛР-тестів – у 1,7 раза, а нових госпіталізацій – у 1,47 раза.

Зазначається, що смертність виросла майже вдвічі та вже перевищила максимуми весняної хвилі на 25%. Також цього тижня вже оновлено рекорд смертності й очікуються оновлення рекордів щоденних виявлень. Попри стійку тенденцію до зменшення темпів поширення, зростання триватиме ще щонайменше один-два тижні навіть при збереженні цієї тенденції.

Згідно з прогнозом, середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 513 смертей на день у середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 22 960 (SEIR_U), 24 625 (Prophet) протягом тижня 27 жовтня – 2 листопада 2021 року та 24 242 (SEIR_U), 28 929 (Prophet) – протягом тижня 3-9 листопада 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Вчені додали, що кількість позитивних ПЛР-тестів істотно перевищує кількість офіційних виявлень, причому значну частину цієї різниці забезпечує Київ, де спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень. У Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно.

Зазначається, що сповільнення темпів зростання зареєстрованої захворюваності зосереджується на сході та півдні країни. Водночас це частково може бути пов’язано з браком потужності виявлення та госпіталізації.

За словами вчених, лікарняна летальність зросла у 1,5 раза, у порівнянні з літніми значеннями, й досягла максимуму за весь час спостережень – 18%.

Довідка: SEIR_U – модель, яка розраховує балансові відношення для основних категорій населення під час епідемії; Prophet – статистична модель Facebook.

Нагадаємо, упродовж доби 26 жовтня було зареєстровано 22 574 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1532 дитини та 399 медпрацівників), 11 593 пацієнти одужали, 692 людини померли.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb