В Україні відкрили близько 200 справ за незаконне поширення даних про локації ЗСУ

Про це повідомив начальник Департаменту кримінально-правової політики Офісу генпрокурора Олексій Бонюк під час фахового обговорення на тему: "Кримінальна відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті до та після початку повномасштабного вторгнення", передає Укрінформ.

Олексій Бонюк поінформував, що станом на 22 грудня за статтею 114-2 Кримінального кодексу України вже зареєстровано близько 200 кримінальних проваджень.

Він додав, що третина з цих обвинувальних актів уже спрямована до суду.

Нагадаємо, СБУ затримала трьох жінок, які передавали ворогу дислокації ЗСУ, електричних підстанцій та соціальних об’єктів в Бахмуті й Торецьку Донецької області.

Пізніше Офіс Генпрокурора повідомляв про те, що жителя Краматорська засудили до 14 років за ґратами за фото військових та правоохоронних об’єктів для завдавання ударів загарбників.

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