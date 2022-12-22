В Україні відкрили близько 200 справ за незаконне поширення даних про локації ЗСУ
Українські правоохоронці відкрили близько 200 кримінальних проваджень через протизаконне розповсюдження інформації про переміщення зброї та розташування ЗСУ
Про це повідомив начальник Департаменту кримінально-правової політики Офісу генпрокурора Олексій Бонюк під час фахового обговорення на тему: "Кримінальна відповідальність за поширення незаконної інформації в інтернеті до та після початку повномасштабного вторгнення", передає Укрінформ.
Олексій Бонюк поінформував, що станом на 22 грудня за статтею 114-2 Кримінального кодексу України вже зареєстровано близько 200 кримінальних проваджень.
Він додав, що третина з цих обвинувальних актів уже спрямована до суду.
- Нагадаємо, СБУ затримала трьох жінок, які передавали ворогу дислокації ЗСУ, електричних підстанцій та соціальних об’єктів в Бахмуті й Торецьку Донецької області.
- Пізніше Офіс Генпрокурора повідомляв про те, що жителя Краматорська засудили до 14 років за ґратами за фото військових та правоохоронних об’єктів для завдавання ударів загарбників.
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